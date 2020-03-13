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Луческу предложил Бешикташу футболиста Шахтера

Луческу предложил Бешикташу футболиста Шахтера
11:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Однако главный тренер "черных орлов" Серген Ялчин отверг такой вариант.

Бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу предложил руководству «Бешикташа» обдумать возможность подписания хавбека «горняков» и сборной Украины Виктора Коваленко.

Румынский специалист высказал мнение, что Коваленко на позиции «десятки» выглядит сильнее и лучше, нежели имеющиеся в распоряжении «Бешикташа» Адем Ляич и Кевин-Принс Боатенг.

Впрочем, главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин наложил вето на трансферные переговоры по Коваленко, дав понять, что ему «нужен игрок, который думает о нападении, поддерживает атаку и вносит свой вклад в результат».

Согласно сведений портала Transfermarkt, контракт Виктора Коваленко с «Шахтером» истекает 30 июня нынешнего года. Его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Напомним, накануне Виктор Коваленко сыграл за «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» на выезде, в котором не сумел реализовать 11-метровый штрафной удар, заработанный Додо.

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ФК Бешикташ, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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