Шахтер пропустил в 26-м еврокубковом матче подряд

Новости спорта:Тем не менее Горняки продолжают свои выступления в Лиге Европы.

Первый матч Шахтера против Вольфсбурга (2:1) в 1/8 финала Лиги Европы пропустил безрадостную для "горняков" серию из игр с пропущенными голами. Эта встреча стала 26-й еврокубковой подряд, в которой Шахтер пропускал.

Последним на данный момент сухим матчем "горняков" в еврокубках был матч 1/16 финала Лиги Европы против Сельты на выезде – 1:0. Игра состоялась 16 февраля 2017 года.

Ответный матч Шахтера против Вольфсбурга запланирован на 19-е марта, однако пока неизвестно, состоится ли игра. 17 марта должно пройти заседание УЕФА, на котором будет приниматься решение о судьбе еврокубков в условиях пандемии коронавируса.

Смотрите видеообзор матча Шахтер - Вольфсбург.