Пауло Дибала ушел на добровольный карантин

Новости спорта:Аргентинец Пауло Дибала здоров, однако решил уйти в добровольную изоляцию.

Центральный защитник Ювентуса Даниэль Ругани стал одним из первых, у кого обнаружили коронавирус.

После этого случая футболисты туринского клуба ушли на карантин или вовсе не стали приезжать в Италию. Криштиану Роналду решил остаться на Мадейре и дожидаться дальнейших новостей.

Другая звезда "старой синьоры" Пауло Дибала также отправился в изоляцию. Сам футболист в своем Twitter объявил, что здоров, однако находится в добровольном карантине. Также он поблагодарил всех за поддержку.

Ранее нападающий Брешии Марио Балотелли отреагировал на решение о карантине в Италии из-за распространения коронавируса.