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Пауло Дибала ушел на добровольный карантин

Пауло Дибала ушел на добровольный карантин
14:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинец Пауло Дибала здоров, однако решил уйти в добровольную изоляцию.

Центральный защитник Ювентуса Даниэль Ругани стал одним из первых, у кого обнаружили коронавирус.

После этого случая футболисты туринского клуба ушли на карантин или вовсе не стали приезжать в Италию. Криштиану Роналду решил остаться на Мадейре и дожидаться дальнейших новостей.

Другая звезда "старой синьоры" Пауло Дибала также отправился в изоляцию. Сам футболист в своем Twitter объявил, что здоров, однако находится в добровольном карантине. Также он поблагодарил всех за поддержку. 

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Ранее нападающий Брешии Марио Балотелли отреагировал на решение о карантине в Италии из-за распространения коронавируса.

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ФК Ювентус, Коронавирус, Пауло Дибала, Даниэль Ругани.
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