Шесть игроков МЮ и четыре футболиста Базеля - в сборной недели Лиги Европы

Новости спорта:Одно место в команде занял представитель Байера.

Состоялись шесть из восьми первых поединков 1/8 финала Лиги Европы. Не состоялись лишь поединки Севилья — Рома и Интер — Хетафе из-за коронавируса.

По итогам сыгранных матчей УЕФА составил список лучших игроков недели. В символической сборной оказались футболисты трех клубов: Манчестер Юнайтед (6), Базель (4) и Байер (1).

Команда недели выглядит следующим образом:

По итогам игровой недели автор покера в матче Валенсия - Аталанта признан лучшим игроком недели в ЛЧ.