Шесть игроков МЮ и четыре футболиста Базеля - в сборной недели Лиги Европы

Состоялись шесть из восьми первых поединков 1/8 финала Лиги Европы. Не состоялись лишь поединки Севилья — Рома и Интер — Хетафе из-за коронавируса.
По итогам сыгранных матчей УЕФА составил список лучших игроков недели. В символической сборной оказались футболисты трех клубов: Манчестер Юнайтед (6), Базель (4) и Байер (1).
Команда недели выглядит следующим образом:
This week's star performers #UEL | @FedExEurope | #UELFPZ
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 13, 2020
По итогам игровой недели автор покера в матче Валенсия - Аталанта признан лучшим игроком недели в ЛЧ.