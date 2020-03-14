Роналдиньо сыграл в футбол в тюрьме (Фото)

Новости спорта:Роналдиньо отдается любимому делу и за решеткой.

Совершенно недавно власти Парагвая признали легендарного футболиста Роналдиньо к аресту на полгода из-за поддельного паспорта.

Cовершенно недавно появилась новость, что экс-игрок сборной Бразилии может сыграть в тюремном турнире, где главной наградой будет поросенок.

А уже сегодня появились фото, на которых видно, что бразилец играет в футбол и за решеткой.

За свою карьеру он выступал за ПСЖ, Барселону, Милан. В последнее время занимался благотворительностью.

В составе сборной Бразилии становился чемпионом мира в 2002 году.