Ювентус намерен подписать молодую звезду Лиона

Новости спорта:Туринский клуб хочет подписать лидера Лиона

Ювентус впечатлился игрой Хуссема Ауара в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Тогда Лион обыграл итальянскую команду, а Ауар был одним из лучших игроков матча.

Туринцы видят в нем альтернативный вариант Полю Погба, который не факт, что захочет покидать МЮ.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист во всех турнирах сыграл аж 37 матчей, в них ему удалось забить 9 голов и 7 раз удачно ассистировать напарникам.

Нынешний контракт футболиста и Лиона рассчитан до лета 2023 года, поэтому Ювентусу придется солидно выложиться ради этого трансфера.