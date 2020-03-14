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Ювентус намерен подписать молодую звезду Лиона

Ювентус намерен подписать молодую звезду Лиона
12:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Туринский клуб хочет подписать лидера Лиона

Ювентус впечатлился игрой Хуссема Ауара в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Тогда Лион обыграл итальянскую команду, а Ауар был одним из лучших игроков матча.

Туринцы видят в нем альтернативный вариант Полю Погба, который не факт, что захочет покидать МЮ.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист во всех турнирах сыграл аж 37 матчей, в них ему удалось забить 9 голов и 7 раз удачно ассистировать напарникам.

Нынешний контракт футболиста и Лиона рассчитан до лета 2023 года, поэтому Ювентусу придется солидно выложиться ради этого трансфера. 

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Все по теме:

Серия А, ЛЧ, Лион, Ювентус, Хуссем Ауар.
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