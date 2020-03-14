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Марадону изолировали от собственной команды

Марадону изолировали от собственной команды
13:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Руководство аргентинского клуба Химнасия и Эсгрима решило изолировать главного тренера команды Диего Марадону.

Это связано с пандемией коронавируса. В клубе считают, что легендарный аргентинец входит в группу риска.

"Мы принимаем все необходимые меры предосторожности. Сейчас Диего изолирован от команды. Мы разместили тренера в комнате на первом этаже, поскольку он входит в группу риска", - заявил врач Химнасии Флавио Тунесси в интервью Radio Provincia.

Напомним, что разразившаяся пандемия коронавируса парализовала практически весь спорт. Из-за болезни приостановили АПЛ, Лигу 1, Ла Лигу, Серию А и чемпионат Португалии.

Марадона хочет видеть Месси в Наполи

Ранее Марадона раскритиковал людей, ироночно относящихся к коронавирусу.

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Все по теме:

Диего Марадона, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Химнасия и Эсгрима.
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