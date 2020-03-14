Еще два футболиста Фиорентины заболели коронавирусом

Новости спорта:Еще два футболиста первой команды Фиалок сдали положительный тест на коронавирус.

Пресс-служба Фиорентины заявила, что еще два футболиста первой команды заболели коронавирусом.

Положительный тест на болезнь сдали полузащитник Патрик Кутроне и защитник Херман Пеццелья. Также болезнь диагностировали у одного из физиотерапевтов команды Стефано Дайнелли.

Все заболевшие находятся на карантине, их состояние в норме.

Напомним, что Италия стала очагом распространения коронавируса в Европе. В стране более 17 тысяч зараженных, из которых 1266 случаев оказались смертельнымы, а почти две тысячи выздоровели.

Из-за болезни Серия А приостановила все мероприятия на неопределенный срок.