МЮ нашел замену Сульшеру в Бундеслиге

Новости спорта:Оле-Гуннар Сульшер может покинуть свой пост.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к главному тренеру Баварии Хансу-Дитеру Флику, сообщает издание Bild.

Руководство английского клуба находится в поисках замены Оле-Гуннару Солскьяеру и планирует пригласить на его место Флика.

Контракт немецкого специалиста с мюнхенцами истекает летом, и у МЮ не должно возникнуть сложностей в переговорах с ним.

Флик работает во главе Баварии с ноября прошлого года после увольнения Нико Ковача.

До этого 55-летний тренер работал помощником Йоахима Лева в сборной Германии.