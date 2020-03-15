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Конте: Будем держаться вместе - сможем победить вирус

Конте: Будем держаться вместе - сможем победить вирус
12:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Антони Конте рассказал, как уберечь себя от коронавируса.

Главный тренер Интера Антони Конте высказался о коронавирусе, который остановил многие чемпионаты, в частности Серию А.

Наставник обратился к болельщикам, попросив оставаться дома, чтобы уберечь себя от заражения.

"Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте правила. Это единственный способ противостоять этой ситуации. Это трудный и тяжелый момент для всех нас, но если мы будем держаться вместе, мы сможем победить. Не сдавайтесь!", - цитирует Конте официальный сайт Интера.

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Напомним, что Интер находится на карантине с 12 марта.

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Сборная Италии, Серия А, Коронавирус, Антони Конте.
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