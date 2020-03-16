Спартак подписал украинского чемпиона мира

Новости спорта:Украинский чемпион мира Кирилл Дрышлюк продолжит карьеру в чемпионате Латвии.

Украинский чемпион мира U-20 Кирилл Дрышлюк покинул Александрию. Футболист перебрался в латвийский Спартак (Юрмала).

Никакие детали трансфера пока неизвестны, но клуб уже внес украинца в список игроков на официальном сайте.

Вероятно, Дрышлюк мог уже сегодня дебютировать за новую команду, но матчи чемпионата Латвии пернесли.

Напомним, что вместе со сборной Украины U-20 Дрышлюк стал чемпионом мира.

Отметим, что в нынешнем сезоне футболист выступал за дублирующий состав, а в основном принял участие в двух матчах Александрии в Кубке Украины.