Кришитану Роналду - лучший бомбардир Ювентуса в Серии А этого сезона (Видео)

Сейчас из-за коронавируса много спортивных событий перенесены на неопределенный строк. Исключением не стала и итальянская Серия А.
Тем не менее до вынужденной паузы лидер Ювентуса Кришитану Роналду успел забить 21 гол.
Голы португальца были разными: ногой, головой, с пенальти. Сайт Телеграф Спорт предлагает вам посмотреть все забитые мячи нападающего в первенстве 2019/2020.
Руководство полностью довольно его игрой и готово предложить ему новый контракт. На данный момент туринский клуб идет на первом месте в Серии А, опережая Лацио на одно очко.