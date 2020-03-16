Кришитану Роналду - лучший бомбардир Ювентуса в Серии А этого сезона (Видео)

Новости спорта:Роналду с годами не потерял свое голеадорское чувство.

Сейчас из-за коронавируса много спортивных событий перенесены на неопределенный строк. Исключением не стала и итальянская Серия А.

Тем не менее до вынужденной паузы лидер Ювентуса Кришитану Роналду успел забить 21 гол.

Голы португальца были разными: ногой, головой, с пенальти. Сайт Телеграф Спорт предлагает вам посмотреть все забитые мячи нападающего в первенстве 2019/2020.

Руководство полностью довольно его игрой и готово предложить ему новый контракт. На данный момент туринский клуб идет на первом месте в Серии А, опережая Лацио на одно очко.