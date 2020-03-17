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Фран Соль признался, что был близок к уходу из Динамо зимой

Фран Соль признался, что был близок к уходу из Динамо зимой
10:43 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Испанский форвард Динамо Фран Соль признался, что зимой мог покинуть киевский клуб.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль признался, что зимой мог покинуть киевский клуб, но отклонил все предложения.

"Для клуба, и в частности для меня - это тяжелый сезон. После того, как команду возглавил Михайличенко, я перестал выходить на поле. Просто разочарован.

Уже в первом матче, где я вышел в старте, я забил и доказал, что могу. Нужно продолжать работать на тренировках и ждать шанса.

Я мог покинуть Динамо зимой, но отклонил все предложения. Я просто не хочу сейчас менять клуб. Если уходить, то только в клуб посильнее. Я до сих пор не потерял надежду", - сказал Соль в интервью Маrса.

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В текущем сезоне Соль сыграл за "бело-синих" 15 игр, в которых сумел отличиться всего одним забитым голом.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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