Защитник РБ Лейпциг Анхелиньо планирует бороться за место в основе Ман Сити в будущем

Новости спорта:Испанский защитник Анхелиньо планирует побороться за место в основе Ман Сити.

Левый защитник Манчестер Сити Анхелиньо планирует побороться за место в основе Горожан в будущем. Испанец зимой перешел в РБ Лейпциг на правах аренды до конца сезона.

«Я уехал в Манчестер в 16 лет и очень переживал, что сидел на скамейке запасных. Но я все еще игрок Горожан, и не сдамся, я буду бороться за место в основе. Перед уходом в аренду Гвардиола сказал, что это идеальное место, чтобы вернуться лучше».

Испанский защитник перебрался в Лейпциг из Манчестер Сити в январе, за это время время он сыграл в девяти матчах за Быков и забил один мяч. Ранее интерес к защитнику проявляла Барселона.

Контракт Анхелиньо с Горожанами рассчитан до 2023 года. Отметим, что на позиции левого защитника в составе Сити играют украинец Александр Зинченко и француз Бенжамен Менди.