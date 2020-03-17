Ханданович продлит контракт с Интером

Новости спорта:Самир Ханданович, видимо, останется в Интере еще на год.

"Интер" согласился продлить контракт с голкипером команды Самиром Хандановичем. Учитывая, что боснийцу уже 36, новое соглашение будет рассчитано сроком на один год, сообщает Gazzetta dello Sport.

Это означает, что Ханданович проведет в составе "Интера" в общей сложности 10 лет.

Кроме того, издание утверждает, что сменщиком боснийца станет аргентинец Хуан Муссо, ныне защищающий цвета "Удинезе".

На его кандидатуре, якобы, настоял наставник миланской команды Антонио Конте.

Cловенец уже много лет является лучшим игроком в составе Интера.