Жереми Бога близок к переходу из Сассуоло в Наполи

Новости спорта:Вингер может переехать летом в Неаполь.

Как утверждает Gazzetta dello Sport, Наполи в летнее трансферное окно хочет приобрести крайнего полузащитника Сассуоло Жереми Бога.

По данным источника, неаполитанцы готовы заплатить "нероверди" 20 миллионов евро, и как можно скорее начать переговоры с игроком о личном контракте.

Отмечается, что главным конкурентом "партенопеи" остается Челси, который уже контактировал с представителями футболиста.

В текущем сезоне Серии А Бога провел 24 поединка, в которых сумел забить восемь голов и отдав две результативные передачи.