Шовковский показал, как "сходит с ума" на карантине (Видео)

Новости спорта:Член тренерского штаба сборной Украины висит на турнике вверх ногами.

45-летний бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, ныне являющийся членом тренерского штаба сборной Украины, показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

"Шел четвертый день карантина. Каждый сходит с ума по-своему", — сказал Шовковский в ролике, опубликованном в Instagram. В нем Шовковский висит на турнике вверх ногами.

Видео доступно в Инстаграме Шовковского:

Посмотреть эту публикацию в Instagram ! А как вы проводите время во время карантина? Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi) 20 Мар 2020 в 3:11 PDT

Напомним, ранее из-за коронавируса УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд.