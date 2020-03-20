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Шовковский показал, как "сходит с ума" на карантине (Видео)

Шовковский показал, как "сходит с ума" на карантине (Видео)
15:20 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Член тренерского штаба сборной Украины висит на турнике вверх ногами.

45-летний бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, ныне являющийся членом тренерского штаба сборной Украины, показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

"Шел четвертый день карантина. Каждый сходит с ума по-своему", — сказал Шовковский в ролике, опубликованном в Instagram. В нем Шовковский висит на турнике вверх ногами.

Видео доступно в Инстаграме Шовковского:

 
 
 
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! А как вы проводите время во время карантина?

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

Напомним, ранее из-за коронавируса УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд.

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Все по теме:

Александр Шовковский, Футбол, Карантин, Новости футбола, Коронавирус, Сборная Украині.
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