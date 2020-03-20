Шовковский показал, как "сходит с ума" на карантине (Видео)

45-летний бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, ныне являющийся членом тренерского штаба сборной Украины, показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.
"Шел четвертый день карантина. Каждый сходит с ума по-своему", — сказал Шовковский в ролике, опубликованном в Instagram. В нем Шовковский висит на турнике вверх ногами.
Видео доступно в Инстаграме Шовковского:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее из-за коронавируса УЕФА отложил финальный турнир Евро-2020 среди девичьих команд.