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УЕФА перенес финальную стадию Лиги наций и молодежного Евро-2021

УЕФА перенес финальную стадию Лиги наций и молодежного Евро-2021
19:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Переносы турниров связанны с пандемией коронавируса в мире.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что финальные стадии Лиги наций, молодёжного и женского Евро, запланированные на в 2021 год, будут перенесены.

"Стыковые матчи Евро-2020, запланированные на март 2020 года, пройдут в июне 2020 года, во время окна для международных матчей. Дата может измениться после оценки ситуации. Третий и четвертый туры европейской квалификации, назначенные на июнь 2021 года, будут перенесены.

Финальные стадии Лиги наций УЕФА, молодёжного и женского Евро, которые должны были состояться в июне-июле 2021 года, также будут перенесены. Клубы отпустят своих игроков в сборные на все перенесённые турниры", — сообщает сайт УЕФА.

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УЕФА перенёс чемпионат Европы из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Турнир должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Теперь он будет проведён в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Лига Наций УЕФА, Молодежное Евро-2021.
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