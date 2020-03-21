Определен лучший игрок Бундеслиги в феврале (Видео)

Новости спорта:Игрок Боруссии признан лучшим в чемпионате Германии по итогам февраля.

Официальный Twitter-аккаунт Бундеслиги сообщил, что стал известен лучший игрок февраля. Им стал Джейдон Санчо из дортмундской Боруссии.

В прошлом месяце англичанин забил три гола и отличился тремя результативными передачами в пяти играх.

Всего в текущем сезоне Санчо провел 23 игры в Бундеслиге: на его счету 14 голов и 15 ассистов.

Он является воспитанником Манчестер Сити, в межсезонье его попытаются купить гранды европейского футбола, а сама Боруссия может заменить его экс-футболистом луганской Зари.