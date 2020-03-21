Определен лучший игрок Бундеслиги в феврале (Видео)

Официальный Twitter-аккаунт Бундеслиги сообщил, что стал известен лучший игрок февраля. Им стал Джейдон Санчо из дортмундской Боруссии.
В прошлом месяце англичанин забил три гола и отличился тремя результативными передачами в пяти играх.
Всего в текущем сезоне Санчо провел 23 игры в Бундеслиге: на его счету 14 голов и 15 ассистов.
Ihr habt entschieden: @BVB-Ass @Sanchooo10 ist der #BundesligaPOTM des Monats Februar! #FIFA20 @eafussball pic.twitter.com/3O3N3H4TFV
— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) March 20, 2020
Он является воспитанником Манчестер Сити, в межсезонье его попытаются купить гранды европейского футбола, а сама Боруссия может заменить его экс-футболистом луганской Зари.