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Определен лучший игрок Бундеслиги в феврале (Видео)

Определен лучший игрок Бундеслиги в феврале (Видео)
07:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок Боруссии признан лучшим в чемпионате Германии по итогам февраля.

Официальный Twitter-аккаунт Бундеслиги сообщил, что стал известен лучший игрок февраля. Им стал Джейдон Санчо из дортмундской Боруссии.

В прошлом месяце англичанин забил три гола и отличился тремя результативными передачами в пяти играх.

Всего в текущем сезоне Санчо провел 23 игры в Бундеслиге: на его счету 14 голов и 15 ассистов.

Он является воспитанником Манчестер Сити, в межсезонье его попытаются купить гранды европейского футбола, а сама Боруссия может заменить его экс-футболистом луганской Зари.

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Бундеслига, Новости спорта, Новости футбола, Боруссия, Джейдон Санчо.
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