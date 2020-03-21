Суркис и Цыганков приняли участие в известном челлендже (Видео)

Новости спорта:Игорь Суркис и Виктор Цыганков приняли участие в известном челлендже stayathomechallenge.

В связи с эпидемией коронавируса было принято отменить или перенести ряд известных спортивных событий.

Эта болезнь очень сильно коснулась спорта, её подхватили люди, напрямую причастные к спорту. Заболел президент бразильского Интера, суперзвезда НБА Кевин Дюрант, игроки итальянских клубов.

В связи с этим было рекомендовано всем уменьшить контакты и сидеть дома. Как следствие, среди футболистов появился челлендж stayathomechallenge.

В нем принял участие лидер Динамо Виктор Циганков.

Его примеру последовал и президент Динамо Игорь Суркис.