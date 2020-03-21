Реал и Барселона попытаются переманить лидера Наполи

Новости спорта:За звезду Наполи летом поборятся Реал и Барселона

Полузащитник Наполи Фабиан Руис попал в сферу интересов Барселоны и Реала, сообщает портал Calciomercato.

Испанские клубы намерены укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и попытаются подписать хавбека партенопейцев. Руководство неаполитанского клуба хочет выручить за своего игрока около 180 млн евро.

Действующий контракт Фабиана Руиса с Наполи рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.