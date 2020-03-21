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Кавани вернулся в Уругвай, чтобы помочь родному городу в борьбе с коронавирусом

Кавани вернулся в Уругвай, чтобы помочь родному городу в борьбе с коронавирусом
16:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани покинул Париж.

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани покинул свой клуб и вернулся на родину в Уругвай. Игрок находился на карантине в Париже, но получил от клуба разрешение лететь домой при условии, что будет предпринимать максимальные меры предосторожности.

Футболист уже прилетел на родину и готов помочь родному городу Сальто в борьбе с пандемией коронавируса.

"Мы надеемся, что все уладится, все вернется в норму. Я постараюсь помочь Сальто, если это необходимо", - цитирует Кавани GFFN.

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Ранее сообщалось, что ПСЖ разрешил игрокам покинуть Францию.

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ФК ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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