Кавани вернулся в Уругвай, чтобы помочь родному городу в борьбе с коронавирусом

Новости спорта:Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани покинул Париж.

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани покинул свой клуб и вернулся на родину в Уругвай. Игрок находился на карантине в Париже, но получил от клуба разрешение лететь домой при условии, что будет предпринимать максимальные меры предосторожности.

Футболист уже прилетел на родину и готов помочь родному городу Сальто в борьбе с пандемией коронавируса.

"Мы надеемся, что все уладится, все вернется в норму. Я постараюсь помочь Сальто, если это необходимо", - цитирует Кавани GFFN.

Ранее сообщалось, что ПСЖ разрешил игрокам покинуть Францию.