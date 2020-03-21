Кавани вернулся в Уругвай, чтобы помочь родному городу в борьбе с коронавирусом

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани покинул свой клуб и вернулся на родину в Уругвай. Игрок находился на карантине в Париже, но получил от клуба разрешение лететь домой при условии, что будет предпринимать максимальные меры предосторожности.
Футболист уже прилетел на родину и готов помочь родному городу Сальто в борьбе с пандемией коронавируса.
"Мы надеемся, что все уладится, все вернется в норму. Я постараюсь помочь Сальто, если это необходимо", - цитирует Кавани GFFN.
Ранее сообщалось, что ПСЖ разрешил игрокам покинуть Францию.