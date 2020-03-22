Гризманна выставили на трансфер

Новости спорта:Антуан Гризманн, похоже, не задержится в Каталонии надолго.

Барселона планирует продать форварда Антуана Гризманна летом за 100 миллионов евро. Клуб также рассматривает варианты обмена или продолжения выступлений игрока в новом сезоне.

К вопросу усиления состава на следующий сезон добавилась проблема финансов. Команде необходимо затратить меньше средств на трансферы с учетом кризиса из-за коронавируса. Барселона выставит на трансфер француза, чтобы снизить расходы на покупку других игроков.

Ранее сообщалось, что миланский Интер намерен попросить Барселону включить Антуана Гризманна в потенциальную сделку по трансферу Лаутаро Мартинеса.

Также в качестве усиления своей команды рассматривал француза владелец клуба МЛС Интер Майами Дэвид Бэкхем.

Гризманн перешел в команду в 2019 году за 120 миллионов евро. Многие игроки негативно отнеслись к переходу француза, считая, что он не усилит команду.

В составе Блауграна Гризманн провел 34 матча, забив 11 голов во всех матчах.