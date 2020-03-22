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Ювентус предложит новые контракты легендам клуба

Ювентус предложит новые контракты легендам клуба
14:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Буффон, скорее всего, останется в большом футболе.

Ювентус близок к продлению контрактов с Джанлуиджи Буффоном и Джорджо Кьеллини.

Опытные голкипер и защитник поставят свои подписи под договором сроком еще на один год. Действующие их контракты с клубом подходят к завершению в конце нынешнего сезона.

Также ожидается, что на аналогичный срок продлит соглашение с бьянконери и полузащитник Блез Матюиди. На очереди — долгосрочный контракт с Пауло Дибалой.

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В нынешнем сезоне Буффон, вернувшийся в Турин прошлым летом из ПСЖ, сыграл в 11 матчах за Ювентус. На счету Кьеллини — три матча и один гол, но защитник пропустил полгода из-за травмы колена.

В связи с пандемией коронавируса розыгрыш чемпионата Италии временно приостановлен. Ювентус ушел на перерыв в качестве лидера Серии А. Трое игроков Старой синьоры (Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала) сдали положительный тест на COVID-19.

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Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, Серия А, Ювентус, Новости футбола, Джорджо Кьелини.
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