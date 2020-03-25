У тренера Баварии разногласия со спортивным директором

Новости спорта:Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик недоволен трансферной политикой команды.

Ханс-Дитер Флик имеет разногласия с Хасаном Салихамиджичем относительно полномочий главного тренера, сообщает SportBild.

Немецкий специалист считает, что он должен иметь право голоса при покупке игроков. Так, Флик видит Тимо Вернера хорошим усилением, а Салихамиджич отвергает трансфер.

Также источник утверждает, что зимой Флик заявил прессе, что Баварии нужно два новичка, но спортивный директор был недоволен тем, что трансферная политика обсуждается в СМИ.

Напомним, что этой зимой Баварии подписала Альваро Одриосолу на правах аренды.