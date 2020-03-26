Заболевший коронавирусом Дибала поведал о состоянии своего здоровья

Новости спорта:Аргентинский форвард Пауло Дибала, похоже, идет на поправку.

Ювентус несколько дней назад объявил о заражении коронавирусом еще одного игрока своей команды. Им оказался нападающий Пауло Дибала, который подтвердил наличие болезни как у себя, так и у своей девушки.

Состояние аргентинского форварда оставалось до сей поры неизвестным, однако Дибила успокоил болельщиков, опубликовав в своем Instagram позитивную фотографию и прокомментировав свое самочувствие.

"У нас все хорошо", — написал Пауло Дибала под фотографией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Estamos bien Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala) 25 Мар 2020 в 11:28 PDT

Напомним, Пауло Дибала стал третьим игроком Ювентуса, который заболел COVID-19. Ранее этот вирус обнаружили у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.