Заболевший коронавирусом Дибала поведал о состоянии своего здоровья

Ювентус несколько дней назад объявил о заражении коронавирусом еще одного игрока своей команды. Им оказался нападающий Пауло Дибала, который подтвердил наличие болезни как у себя, так и у своей девушки.
Состояние аргентинского форварда оставалось до сей поры неизвестным, однако Дибила успокоил болельщиков, опубликовав в своем Instagram позитивную фотографию и прокомментировав свое самочувствие.
"У нас все хорошо", — написал Пауло Дибала под фотографией.
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Напомним, Пауло Дибала стал третьим игроком Ювентуса, который заболел COVID-19. Ранее этот вирус обнаружили у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.