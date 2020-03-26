ПСЖ продает эксклюзивные футболки, чтобы помочь борьбе с коронавирусом

Новости спорта:Всего выпущено 1500 экземпляров футболок.

Руководство ПСЖ финансово поддержит парижские больницы в борьбе с коронавирусом.

Клуб выпустил специальную футболку, средства от продажи которой передадут в Фонд медицинской помощи.

Экипировка выполнена в обычной для ПСЖ цветовой гамме, однако вместо логотипа титульного спонсора на груди разместили надпись "Все вместе".

Le Paris Saint-Germain poursuit sa mobilisation pour les soignants de l'@APHP et met en vente un maillot exceptionnel « » https://t.co/693SQk7xto#StayAtHome — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 26, 2020

Всего выпущено 1500 экземпляров. При этом стоимость одной футболки составляет 175 евро.