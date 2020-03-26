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Украинский тренер подсказал, как закончить футбольный сезон
20:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Тренер Приазовцев считает, что чемпион уже известен.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич предлагает досрочно завершить Favbet Лигу без учета результатов 23-го тура. Также наставник считает, что матчи полуфинала и финала Кубка Украины можно провести за несколько дней.

"В данной ситуации мы столкнулись с этим впервые, нужно найти какой-то компромисс. Уже понятно, что первое место разыгрывать не будем — чемпион известен", — сказал Бабич.

"Основная проблема — это второе место. На данный момент мудрым решением будет перемотать пленку назад и вернуться к результатам 22-го тура и закончить чемпионат. Если говорить о Кубке Украины, можно сделать «турнир четырех» когда за несколько дней будут сыграны полуфинал и финал. Наш клуб к этому готов".

Мариуполь не сумел пробиться в верхнюю шестерку УПЛ, но вышел в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с Ворсклой.

Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

На прошлой неделе УАФ приостановила на неопределенный срок все футбольные соревнования в стране из-за пандемии коронавируса. Приазовцы идут на восьмом месте Favbet Лиги, набрав 25 очков в 23 турах.

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УПЛ, Коронавирус, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
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