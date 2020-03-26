Футболист из чемпионата Англии заболел на коронавирус

Новости спорта:Неизвестный игрок Брайтона оказался заражен китайским вирусом.

Пандемия COVID-2019 снова коснулась спортсменов. На этот раз заразился футболист АПЛ из Брайтона, фамилия которого остается неназванной.

"Мы проверили троих игроков, и один из них показал положительный результат. Мы не проводим тесты постоянно, делаем это только при наличии симптомов.

Игрок с коронавирусом, увы, обнаружен лишь сегодня. С ним все хорошо, и, очевидно, у него есть вся нужная медицинская помощь", - приводит слова генерального директора клуба Пола Барбера Sky Sports.

Ранее гендиректор высказал мнение о возможности признания сезона АПЛ недействительным.