Мануэль Нойер готов расстаться с Баварией

Новости спорта:Футболист не может договориться о продлении контракта с мюнхенским клубом.

Вратарь Баварии и национальной команды Германии Мануэль Нойер может вскоре сменить клубную прописку.

По информации Bild, голкипер говорил с функционерами мюнхенского клуба о продлении соглашения, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Нынешний контракт истекает в 2021 году.

Также отмечается, что 33-летний Нойер был против перехода Александра Нобеля из Шальке, так как опасается за свое место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Мануэль отыграл 37 поединков, в которых он пропустил 38 мячей и отыграл 15 матчей "на ноль".

Ранее голкипер высказал свое мнение касательно понижения зарплат в клубе.