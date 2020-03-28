Зидан поделился единственным способом победить коронавирус

Новости спорта:Зинедин Зидан назвал единственный способ победить коронавирус.

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан призвал своих поклонников беречь себя и оставаться дома в разгар эпидемии коронавируса.

Об этом Зидан написал в Instagram.

"Мы все живем в особый момент... Берегите себя, своих близких и наслаждайтесь своим домом. Это - единственный способ победить вместе", - подчеркнул выдающийся футболист.

Как сообщалось, по последним данным Минздрава Испании, за прошедшие сутки в стране от коронавирус погибли 769 человек. Это является самым высоким показателем смертности с начала вспышки болезни.