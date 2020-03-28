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Венгеру установят памятник возле стадиона Арсенала

Венгеру установят памятник возле стадиона Арсенала
09:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Работы над изготовлением памятника уже начались.

Руководство лодонского Арсенала планирует установить монумент в честь бывшего главного тренера команды Арсена Венгера. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, статую поставят на территории стадиона клуба - Эмирейтс. Работы над изготовлением бронзовой фигуры уже начались.

Также боссы Арсенала планируют назвать одну из трибун домашней арены в честь французского специалиста.

Напомним, Венгер возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год. Под руководством француза Арсенал выиграл три чемпионских титула АПЛ и семь раз - Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что Венгер стал лучшим тренером десятилетия в АПЛ по количеству побед.

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, Лондон, АПЛ.
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