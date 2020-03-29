Бойко показал, как "едет крыша" на второй неделе карантина

Киевское Динамо продлило карантин своим футболистам до 5 апреля и игроки вынуждены продолжать сидеть дома. Вратарь киевлян Денис Бойко показал, насколько тяжело им это делается.
Бойко опубликовал на своей странице в Instagram коллаж, где в одинаковых солнцезащитных очках сфотографировался сам и также снял своего пса.
"А как выглядит ваша вторая неделя карантина?", - подписал фото Бойко и прикрепил тег #едеткрыша.
В комментариях Евгений Селезнев решил уточнить, не ударился ли коллега головой, на что получил отрицательный ответ.