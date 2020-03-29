Капитан Реала назвал свой "главный гол в жизни" (Видео)

Новости спорта:Испанец Серхио Рамос вспомнил эмоции после финального матча Лиги чемпионов.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос в интервью El Chiringuito признался, что гол в ворота мадридского Атлетико в финале Лиги чемпионов - главный в его жизни.

"После гола в ворота Атлетико в Финале Лиги чемпионов сказал себе: "Могу умирать спокойно".

Признаюсь, что этот гол - главный в моей жизни. Я уже выполнил поставленную цель", - признался Рамос.

В том поединке Реал весть матч уступал в счете (0:1), а Рамос сумел сравнять счет на 90+3 минуте. В дополнительное время "сливочные" разгромили соперника (4:1).