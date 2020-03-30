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Понедельник, 30.03.2020
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Моуринью будет тренировать футболистов по видеосвязи

Моуринью будет тренировать футболистов по видеосвязи
08:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболисты будут заниматься под руководством тренера.

Тоттенхэм начнет проводить тренировки под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

Как сообщает Sky Sports, португальский специалист будет связываться с игроками по видеосвязи, чтобы контролировать их тренировки.

Игроки "шпор" находятся на карантине из-за пандемии коронавируса, однако каждый из них получил индивидуальный план тренировок и необходимое оборудование для его выполнения.

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Напомним, что АПЛ приостановила матчи из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д восстановит тренировки на базе.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, АПЛ, Чемпионат Англии.
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