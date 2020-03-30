Моуринью будет тренировать футболистов по видеосвязи

Новости спорта:Футболисты будут заниматься под руководством тренера.

Тоттенхэм начнет проводить тренировки под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

Как сообщает Sky Sports, португальский специалист будет связываться с игроками по видеосвязи, чтобы контролировать их тренировки.

Игроки "шпор" находятся на карантине из-за пандемии коронавируса, однако каждый из них получил индивидуальный план тренировок и необходимое оборудование для его выполнения.

Напомним, что АПЛ приостановила матчи из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д восстановит тренировки на базе.