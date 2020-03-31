Тоттенхэм урезал зарплаты

Новости спорта:ФК "Тоттенхэм" сократил зарплаты своим сотрудникам на 20 процентов.

Клуб английской футбольной Премьер-лиги "Тоттенхэм" на 20 процентов сократил зарплаты всем своим сотрудникам в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении президента клуба Дэниэла Леви на официальном сайте "Тоттенхэма" также говорится о том, что 550 сотрудников отправлены в отпуск.

Сообщается, что принятые меры необходимы для сохранения рабочих мест в клубе. При этом, зарплаты футболистов не сокращены.

"Тоттенхэм" стал вторым клубом АПЛ, который прибегнул к подобным мерам, чтобы сократить расходы, вызванные паузой в чемпионате. Ранее на это пошел "Ньюкасл".