Тоттенхэм урезал зарплаты

Клуб английской футбольной Премьер-лиги "Тоттенхэм" на 20 процентов сократил зарплаты всем своим сотрудникам в связи с пандемией коронавируса.
В заявлении президента клуба Дэниэла Леви на официальном сайте "Тоттенхэма" также говорится о том, что 550 сотрудников отправлены в отпуск.
Сообщается, что принятые меры необходимы для сохранения рабочих мест в клубе. При этом, зарплаты футболистов не сокращены.
"Тоттенхэм" стал вторым клубом АПЛ, который прибегнул к подобным мерам, чтобы сократить расходы, вызванные паузой в чемпионате. Ранее на это пошел "Ньюкасл".