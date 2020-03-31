Скачать
Вторник, 31.03.2020
Названа новая дата боя Усик - Чисора
Названа новая дата боя Усик - Чисора
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
НБА организовывает новый турнир
НБА организовывает новый турнир
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса

Тоттенхэм урезал зарплаты

Тоттенхэм урезал зарплаты
15:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:ФК "Тоттенхэм" сократил зарплаты своим сотрудникам на 20 процентов.

Клуб английской футбольной Премьер-лиги "Тоттенхэм" на 20 процентов сократил зарплаты всем своим сотрудникам в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении президента клуба Дэниэла Леви на официальном сайте "Тоттенхэма" также говорится о том, что 550 сотрудников отправлены в отпуск.

Сообщается, что принятые меры необходимы для сохранения рабочих мест в клубе. При этом, зарплаты футболистов не сокращены.

Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей

"Тоттенхэм" стал вторым клубом АПЛ, который прибегнул к подобным мерам, чтобы сократить расходы, вызванные паузой в чемпионате. Ранее на это пошел "Ньюкасл".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, АПЛ, Новости спорта, Чемпионат Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей
02 Сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2020
03 Кличко-младший показал, чем занимается на карантине (Видео)
04 Месси стал барселонским Че Геварой
05 Гризманн хочет заполучить седьмой номер в Барселоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь