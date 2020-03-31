Не Тайсон: Рома заинтересовалась еще одним игроком Шахтера

Новости спорта:Руководство "волков" изучает возможность приобретения Тете.

Полузащитник Шахтера Тете может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

В услугах 20-летнего бразильца заинтересована Рома, сообщает Goal.com. По информации источника, руководство "волков" впечатлилось игрой хавбека и в данный момент рассматривает возможность его приобретения.

Напомним, в текущем сезоне Тете провел 26 матчей за Шахтер, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Рома намерена подписать полузащитника "горняков" Виктора Коваленко.