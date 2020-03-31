Не Тайсон: Рома заинтересовалась еще одним игроком Шахтера

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17:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство "волков" изучает возможность приобретения Тете.

Полузащитник Шахтера Тете может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

В услугах 20-летнего бразильца заинтересована Рома, сообщает Goal.com. По информации источника, руководство "волков" впечатлилось игрой хавбека и в данный момент рассматривает возможность его приобретения.

Напомним, в текущем сезоне Тете провел 26 матчей за Шахтер, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Ранее сообщалось, что Рома намерена подписать полузащитника "горняков" Виктора Коваленко.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Серия А, Тайсон, Тете.
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