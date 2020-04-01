Коутинью может вернуться в Англию

Новости спорта:Бразильский хавбек может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Хавбек Баварии Фелипе Коутинью, который принадлежит каталонской Барселоны, может снова уйти в аренду, информирует Diario Sport.

Тренер Лестера Брендан Роджерс лично заинтересован в приобретении бразильского полузащитника, так как знаком с ним по работе в Ливерпуле. Руководство "лис" желает арендовать игрока за 30 миллионов евро с правом выкупа.

Кроме того, на Фелипе претендуют ряд других клубов из АПЛ.

Напомним, в текущем сезоне 27-летний бразилец провел 31 матч за Баварию, забив девять голов и отдав восемь ассистов.