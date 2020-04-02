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Карпаты предложили увеличить количество команд в УПЛ

Карпаты предложили увеличить количество команд в УПЛ
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Карпаты предлагают не доигрывать чемпионат и расширить УПЛ до 16 команд.

Львовский клуб хочет, чтобы судьбу сезона решило внеочередное собрание.

Вице-президент "Карпат" Ростислав Ящишин предложил свой вариант завершения сезона в УПЛ. По его словам, чемпионат лучше остановить уже сейчас, однако оставить все 12 команд в элитном дивизионе, просто расширив лигу на 2-4 клубы, сообщает телеканал "Футбол".

"План А - доиграть чемпионат. Этого хотят все. Но в нашей ситуации надо больше думать о плане Б. Поскольку абсолютно неизвестно, когда все закончится. Что я понимаю под планом Б. Мы знаем, что УЕФА не будет вмешиваться в национальные федерации. Насколько я понимаю, УАФ и УПЛ могут принять решение, что делать с сезоном.

Считаю, нужно завершить этот чемпионат как можно скорее, как только получим разрешение от УЕФА. Мы не знаем, что будет дальше. Лучше подготовиться к следующему сезону, оставив все в таком состоянии, как сейчас.

Также я предлагаю оставить 12 команд в чемпионате и добавить 2 или 4 команды из Первой лиги. Лучшие 4, потому что мы хотим сделать 16 клубов в УПЛ, думаю, это оптимальный вариант в чемпионате. Таким образом можно избежать проблемы команды, которая вылетает. Это один из вариантов, есть еще несколько.

По команд в еврокубках. Ясно, что "Динамо" недовольно тем, что оно на 3-м месте. "Заря", наверное, довольна, что она на втором месте. Но чтобы избежать конфронтации, предлагаю собрать совет из 13 членов. По одному представителю клубов плюс один представитель от УАФ и УПЛ. 13 - нечетное количество. Этот совет должен решить текущие вопросы, возможно, даже глобального характера, простым большинством голосов. Ясно, что перед этим нужно договориться, что все стороны согласятся с решениями, которые примут", - рассказал Ящишин.

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Напомним, в Украине сезон бессрочно прекратили. УПЛ рассматривает дату 15 мая для потенциального восстановления матчей.

"Карпаты" занимали последнее место в турнирной таблице нижней шестерки перед тем, как чемпионат пошел на паузу.

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Львов, ФК Карпаты, АПЛ, Новости спорта, Ростислав Ящишин.
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