Бавария определилась с приоритетной трансферной целью

Новости спорта:Мюнхенцы определились с приоритетной трансферной целью на лето.

Бавария намерена усилить линию нападения этим летом и занимается поисками возможных вариантов.

Как сообщает издание Kicker, руководство мюнхенского клуба готово отказаться от идеи подписания вингера Ман Сити Лероя Сане ради нападающего Лейпцига Тимо Вернера. "Красные" сомневаются в том, что игрок "горожан" сможет вписаться в команду, и намерены сконцентрироваться на более надежном варианте.

В текущем сезоне Вернер провел 36 поединков в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что в приобретении Вернера также заинтересован Ливерпуль.