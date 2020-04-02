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Наполи предлагает Кавани €7 млн за сезон

Наполи предлагает Кавани €7 млн за сезон
16:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Партенопейцы хотят вернуть уругвайского форварда.

Наполи заинтересован возвращении нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает издание Tuttosport.

Контракт Кавани с парижанами подходит к завершению, и партенорейцы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы вернуть его летом. Руководство неаполитанского клуба уже начало переговоры с форвардом и предлагает ему зарплату в размере 7 млн евро за сезон.

В подписании 33-летнего игрока также заинтересована Бока Хуниорс.

В текущем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке "красно-синих", отличившись семью голами и тремя ассистами.

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Ранее сообщалось Наполи также заинтересован в подписании полузащитника Фиорентины Гаэтано Кастровилли.

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Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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