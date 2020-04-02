Марсело повеселил схожестью прически со своим псом (Фото)

Новости спорта:Защитник Реала Марсело опубликовал фотографию со своим любимцем.

Защитник мадридского Реала Марсело, сидя дома на карантине, решил развлечь своих подписчиков в Instagram, показав, как проходят его будни.

Футболист опубликовал фото со своим псом, дав понять в подписи, что общаться приходится с домашним любимцем: "Лаем и говорим".

В комментариях полузащитник Бетиса Хоакин Санчес сразу отметил схожесть причесок Марсело и его пса - "Каждая собака выглядит, как ее владелец", на что Марсело ответил, что согласен с этим утверждением.

Ранее Александр Зинченко показал, как использует своих собак для тренировок.