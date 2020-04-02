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Аякс, ПСВ и АЗ не хотят доигрывать чемпионат

Аякс, ПСВ и АЗ не хотят доигрывать чемпионат
21:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Уже три клуба чемпионата Нидерландов считают, что сезон не стоит доигрывать.

АЗ и ПСВ присоединились к Аяксу, порекомендовав Королевской футбольной ассоциации Нидерландов не доигрывать нынешний сезон, сообщает Voetbal International.

Клубы считают, что не стоит вести речь даже о матчах за закрытыми дверьми.

На момент остановки чемпионата Аякс лидировал, опережая АЗ лишь по дополнительным показателям. ПСВ занимал четвертую строчку после Фейеноорда.

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Ранее подобное решение было принято в соседней Бельгии. Чемпионат доигрывать не станут, а текущую таблицу предлагают засчитать как финальную. Окончательное решение будет принято 15 апреля.

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ФК Аякс, Футбол, ФК ПСВ, ФК АЗ, Новости футбола, Коронавирус.
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