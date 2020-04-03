Президент ФИФА заявил, что коронавирус полностью изменит футбол

Новости спорта:Джанни Инфантино считает, что футбол изменится после пандемии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что после завершения пандемии коронавируса футбол изменится, в том числе в лучшую сторону.

"Футбол еще обязательно вернется, и когда это случится, мы будем праздновать прекращение этого ужаса. Но мы должны понять, что коронавирус полностью изменит футбол".

"Он станет более социальным, более человечным и менее высокомерным. Я в этом уверен. Мы все не выйдем из этой ситуации такими же, какими были до болезни".

"Надеюсь, футбол будет более соответствовать действительно важным ценностям, чем это было раньше", - сказал Инфантино.