Неймар выделил крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом

Новости спорта:Бразильский футболист не афишировал свой поступок.

Нападающий ПСЖ Неймар сделал щедрое пожертвование на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Неймар попросил не придавать огласке свой поступок. Известно, что футболист перевел около 875 тысяч евро на счета ЮНИСЕФ и благотворительного фонда, который учредил друга Неймара Лучано Гек.

Средства пойдут на оказание помощи тем, кто борется с COVID-19.

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 1 миллион тысяч человек. Погибли от болезни почти 54 тысячи человек, а вылечились - более 212 тысяч.