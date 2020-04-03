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Неймар выделил крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом

Неймар выделил крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом
13:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бразильский футболист не афишировал свой поступок.

Нападающий ПСЖ Неймар сделал щедрое пожертвование на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Неймар попросил не придавать огласке свой поступок. Известно, что футболист перевел около 875 тысяч евро на счета ЮНИСЕФ и благотворительного фонда, который учредил друга Неймара Лучано Гек.

Средства пойдут на оказание помощи тем, кто борется с COVID-19.

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Напомним, что количество инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 1 миллион тысяч человек. Погибли от болезни почти 54 тысячи человек, а вылечились - более 212 тысяч.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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