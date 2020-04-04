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Тоттенхэм существенно изменил свои трансферные планы

Тоттенхэм существенно изменил свои трансферные планы
07:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Из-за пандемии коронавируса руководство "шпор" намерено существенно урезать трансферный бюджет клуба.

Тоттенхэм значительно сократит бюджет на летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Такие меры связаны с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Так, по информации источника, главный тренер "шпор" Жозе Моуринью не сможет получить дорогостоящие трансферы. Наставник рассчитывал на усиление позиций в атаке и защите.

Отметим, что клуб уже отправил сотрудников в отпуск и сократил зарплаты.

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Напомним, что АПЛ приостановила матчи из-за пандемии, а их возобновление отложили на неопределенное время.

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ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью.
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