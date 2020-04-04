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Наполи или Бразилия: агент рассказал о будущем Кавани

Наполи или Бразилия: агент рассказал о будущем Кавани
09:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эдинсон Кавани может перебраться в бразильский чемпионат.

Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани может перебраться в Бразилию. Об этом сообщил его агент Уолтер Гульельмоне в интервью Calcio Napoli.

"В футболе может случиться все что угодно. Интереса со стороны Наполи к Эдисону пока не было.

Могу сказать, что в его услугах заинтересованы несколько клубов из Бразилии: Фламенго, Интернасиональ, Палмейрас.

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Также есть разговоры с Бока Хуниорс по возможному трансферу", - признался агент футболиста.

В текущем сезоне на счету Кавани семь голов и три голевых передачи в 22 матчах за ПСЖ.

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ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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