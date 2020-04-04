Наполи или Бразилия: агент рассказал о будущем Кавани

Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани может перебраться в Бразилию. Об этом сообщил его агент Уолтер Гульельмоне в интервью Calcio Napoli.
"В футболе может случиться все что угодно. Интереса со стороны Наполи к Эдисону пока не было.
Могу сказать, что в его услугах заинтересованы несколько клубов из Бразилии: Фламенго, Интернасиональ, Палмейрас.
Также есть разговоры с Бока Хуниорс по возможному трансферу", - признался агент футболиста.
В текущем сезоне на счету Кавани семь голов и три голевых передачи в 22 матчах за ПСЖ.