Наполи или Бразилия: агент рассказал о будущем Кавани

Новости спорта:Эдинсон Кавани может перебраться в бразильский чемпионат.

Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани может перебраться в Бразилию. Об этом сообщил его агент Уолтер Гульельмоне в интервью Calcio Napoli.

"В футболе может случиться все что угодно. Интереса со стороны Наполи к Эдисону пока не было.

Могу сказать, что в его услугах заинтересованы несколько клубов из Бразилии: Фламенго, Интернасиональ, Палмейрас.

Также есть разговоры с Бока Хуниорс по возможному трансферу", - признался агент футболиста.

В текущем сезоне на счету Кавани семь голов и три голевых передачи в 22 матчах за ПСЖ.