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Трансферу полузащитника Шахтера Нема в Куритибу помешал коронавирус

Трансферу полузащитника Шахтера Нема в Куритибу помешал коронавирус
15:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Стала известна причина срыва перехода бразильского полузащитника Веллингтона Нема в Куритибу.

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем мог перейти в Куритибу во время зимнего трансферного окна, однако сделка не состоялась.

Как сообщает Bem Parana, переходу атакующего хавбека помешала пауза в чемпионатах в связи с коронавирусом. Руководство бразильского клуба подтвердило переговоры с "горняками", но они не завершились успехом.

В первой половине сезона 28-летний игрок выступал на правах аренды во Флуминенсе, где провел 20 матчей и забил один гол.

Действующий контракт Нема с Шахтером рассчитан до июня 2021 года.

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Ранее сообщалось, что Шахтеру не удалось продать Нема в Форталезу.

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ФК Шахтер, Коронавирус, Веллингтон Нем, ФК Куритиба.
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