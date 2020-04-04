Роналдиньо в тюрьме созвонился с Пуйолем

Легенда сборной Бразилии, Барселоны и других клубов Роналдиньо получил возможность иногда пользоваться телефоном в парагвайской тюрьме. Об этом сообщает El Mundo.
Футболист в первую очередь созвонился с бывшем одноклубником по Барселоне Карлосом Пуйолем.
Друзья провели достаточно долгую беседу, в ходе которой обсудили дальнейшие планы. Пуйоль, в свою очередь, всячески поддерживал бразильца.
Напомним, бразилец находится за решеткой с начала марта. Полиция арестовала его и брата за поддельные документы.