МЮ больше не рассчитывает на молодого таланта

Защитник Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса в конце нынешнего сезона может покинуть клуб из-за истечения срока действующего контракта.
Руководство МЮ хотело бы посмотреть на игрока в деле после его восстановления от травмы крестообразных связок, но из-за пандемии коронавируса это могут не успеть сделать до завершения контракта игрока.
Пока неизвестно, будет ли отсрочка в контракте нидерландца на фоне чрезвычайной ситуации в АПЛ и всем европейском футболе.
22-летний игрок в нынешнем сезоне не играл за основную команду манкунианцев. До этого он также выступал на правах аренды за Кристал Пэлас и Фулхэм.
Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ.