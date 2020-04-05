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МЮ больше не рассчитывает на молодого таланта

МЮ больше не рассчитывает на молодого таланта
12:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Тимоти Фосу-Менса в конце нынешнего сезона может покинуть клуб из-за истечения срока действующего контракта.

Защитник Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса в конце нынешнего сезона может покинуть клуб из-за истечения срока действующего контракта.

Руководство МЮ хотело бы посмотреть на игрока в деле после его восстановления от травмы крестообразных связок, но из-за пандемии коронавируса это могут не успеть сделать до завершения контракта игрока.

Пока неизвестно, будет ли отсрочка в контракте нидерландца на фоне чрезвычайной ситуации в АПЛ и всем европейском футболе.

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22-летний игрок в нынешнем сезоне не играл за основную команду манкунианцев. До этого он также выступал на правах аренды за Кристал Пэлас и Фулхэм.

Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Тимоти Фосу-Менса.
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