МЮ больше не рассчитывает на молодого таланта

Новости спорта:Тимоти Фосу-Менса в конце нынешнего сезона может покинуть клуб из-за истечения срока действующего контракта.

Защитник Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса в конце нынешнего сезона может покинуть клуб из-за истечения срока действующего контракта.

Руководство МЮ хотело бы посмотреть на игрока в деле после его восстановления от травмы крестообразных связок, но из-за пандемии коронавируса это могут не успеть сделать до завершения контракта игрока.

Пока неизвестно, будет ли отсрочка в контракте нидерландца на фоне чрезвычайной ситуации в АПЛ и всем европейском футболе.

22-летний игрок в нынешнем сезоне не играл за основную команду манкунианцев. До этого он также выступал на правах аренды за Кристал Пэлас и Фулхэм.

Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ.